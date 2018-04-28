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В Краснодаре запретили поворот с ул. Аэродромной на ул. Бабушкина
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В Краснодаре запретили поворот с ул. Аэродромной на ул. Бабушкина 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов считает, что данная мера приведет к повышению средней скорости потока автомобилей и снижению нагрузки на перекрёсток в пиковые часы.
С 29 апреля в рамках изменения организации дорожного движения вступит в силу запрет на совершение левого поворота с ул. Аэродромной на ул. им. Бабушкина в сторону ул. им. Тургенева.
Проехать на ул. им. Бабушкина возможно со стороны ул. им. Рылеева. Новая схема организации дорожного движения призвана повысить уровень безопасности дорожного движения и упростить автомобилистам пересечение данных улиц.
— После того, как будет реализована новая схема движения, исчезнет возможность для массового нарушения правил дорожного движения, избыточного неоправданного перестроения автомобилей на перекрёстке ул. Аэродромной и им. Бабушкина. — Добавил Архипов.
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