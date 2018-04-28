Семью погибшего в погоне инспектора ДПС поддержат материально

Семью погибшего сотрудника ДПС Юрия Матренина поддержат материально. У него остались жена и две несовершеннолетние дочери. Семье выплатят страховые компенсации и помогут закрыть ипотеку. Помощь будут оказывать до тех пор, пока дети не поступят в вузы.

«Мы приложим все усилия для того, чтобы взять расходы по закрытию ипотеки на себя. У него остались две дочери, которые станут дочерями ГАИ», — сообщил на брифинге главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов

Авария произошла вчера ночью на перекрестке улиц Декабристов и Волгоградская. 31-летний водитель « BMW » на большой скорости врезался в автомобиль ДПС. В патрульной машине находилось два инспектора. Один из них был госпитализирован с сотрясением мозга, второй — старший лейтенант полиции Юрий Матренин — скончался в больнице, не приходя в сознание. По предварительным данным, нарушитель был нетрезв. На него завели уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

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