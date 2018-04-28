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Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Гусинобродском шоссе
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Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Гусинобродском шоссе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днём 28 апреля на улице Дегтярёва в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Nissan и маршрутка № 30.
ДТП произошло около 13:00 недалеко от остановки «ПАТП-9».
«Маршрутка № 30 двигалась по Гусинобродскому шоссе со стороны с. Раздольного в сторону Волочаевской, заезжала на остановку. Nissan Wingroad выезжал от ТЦ «Восток» и не пропустил «Газель», совершил столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров маршрутки после аварии высадили.
В конце марта на улице Дуси Ковальчук столкнулись Mazda, автобус № 14 и троллейбус № 24. Из-за заблокированных дверей водитель автобуса не смог попасть в салон.
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