Маршрутка с пассажирами попала в аварию на Гусинобродском шоссе

Днём 28 апреля на улице Дегтярёва в Дзержинском районе Новосибирска столкнулись автомобиль Nissan и маршрутка № 30.

ДТП произошло около 13:00 недалеко от остановки «ПАТП-9».

«Маршрутка № 30 двигалась по Гусинобродскому шоссе со стороны с. Раздольного в сторону Волочаевской, заезжала на остановку. Nissan Wingroad выезжал от ТЦ «Восток» и не пропустил «Газель», совершил столкновение», — описали ситуацию аварийные комиссары «Автоспас».

По информации аваркомов, в столкновении никто не пострадал. Пассажиров маршрутки после аварии высадили.