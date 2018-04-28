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6,5 тысяч краснодарцев остались без электричества из-за нескольких аварий
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6,5 тысяч краснодарцев остались без электричества из-за нескольких аварий 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апреля — Новая Кубань. Вчера в Краснодаре были зафиксированы несколько технических нарушений.
Около 9:00 произошел электропробой кабельной линии КВЛ-10 (ПС «Хутор Ленина», присоединение ХЛ-2). От питания были отключены 3 тысячи абонентов. Силами специалистов электроснабжение было восстановлено в сжатые сроки, в 12:26.
Затем подобная авария произошла на кабельной линии 10 кВ в 15:32 (ПС «Почтовая», присоединение ПЧ-1). Пресс-служба АО «НЭСК-Элеткросети» сообщает, что электроснабжение 3,5 тысячам человек и 3 социально значимым объектам было восстановлено в 16:40.
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