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Человек вылетел из автомобиля после ДТП под Петербургом. Видео
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Человек вылетел из автомобиля после ДТП под Петербургом. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Регистратор запечатлел момент аварии, произошедшей утром в минувшую пятницу, 27 апреля, неподалеку от поселка Большая Ижора в Ломоносовском районе Ленинградской области.
По утверждению автора ролика, водитель автомобиля Hyundai объехал яму на дороге и контроль над транспортным средством после совершения этого маневра.
Легковушка вылетела на полосу встречного движения, протаранила другую машину и, вращаясь вокруг своей оси, столкнулась с микроавтобусом, из которого велась съемка.
При этом, на записи хорошо видно, что в промежутке между первым и вторым ДТП, из салона Hyundai вылетел человек.
По предварительным данным, в результате ДТП есть двое пострадавших, степень тяжести полученных ими травм не уточняется.
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