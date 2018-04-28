На развязке КАД с дорогой «Стрельна — Пески» перекроют два съезда

С 22:00 28 апреля до 6:00 29 апреля на КАД будут полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта съезд с внутреннего кольца в направлении деревни Пески и съезд с внешнего кольца в направлении посёлка Стрельна.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения вводятся в связи с производством работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения.

Информация о полном перекрытии съездов будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.