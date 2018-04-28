Таксист-нелегал сбил ребёнка во дворе Ставрополя

Юный велосипедист попал в больницу из-за нелегального таксиста, сообщили STAV.AIF.RU в УГИБДД по СК.

Вечером 27 апреля мальчик под присмотром мамы катался во дворе на Тухачевского, когда его сбил таксист на « Лада Гранта ». Ребёнка привезли в больницу с травмой голени.

Полицейские выяснили, что водитель неоднократно нарушал ПДД и привлекался к ответственности. Также оказалось, что у мужчины нет диагностической карты с результатами техосмотра и лицензии на работу таксистом, хотя на автомобиле нанесены соответствующие знаки.