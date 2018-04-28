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«Лада» протаранила автобус с пассажирами на Московском шоссе
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«Лада» протаранила автобус с пассажирами на Московском шоссе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса ЛиАЗ случилось в Канавинском районе вчера, 27 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась в 15.40 на Московском шоссе. По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады-Самары» при перестроении не убедился в безопасности маневра и протаранил автобус, следующий по маршруту № 69. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 19 лет.
Одной из пассажирок автобуса потребовалась медицинская помощь. 63-летняя женщина при столкновении транспортных средств получила ушибы. Ей пришлось обратиться в травмопункт.
Напомним, в тот же день иномарка сбила двоих детей во дворе в Канавинском районе.
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