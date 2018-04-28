«Лада» протаранила автобус с пассажирами на Московском шоссе

ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса ЛиАЗ случилось в Канавинском районе вчера, 27 апреля. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась в 15.40 на Московском шоссе. По предварительным данным, 39-летний водитель «Лады-Самары» при перестроении не убедился в безопасности маневра и протаранил автобус, следующий по маршруту № 69. Стаж предполагаемого виновника ДТП составляет 19 лет.

Одной из пассажирок автобуса потребовалась медицинская помощь. 63-летняя женщина при столкновении транспортных средств получила ушибы. Ей пришлось обратиться в травмопункт.

Напомним, в тот же день иномарка сбила двоих детей во дворе в Канавинском районе.