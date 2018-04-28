Службе скорой помощи России исполняется 120 лет

Сегодня в России отмечается День скорой помощи. Профессиональный праздник специалисты Ярославской области отмечают на рабочем месте. В настоящее время служба скорой медицинской помощи региона включает две станции и 18 отделений. Ежегодно сюда обращаются порядка 410 тысяч человек. Каждый четвертый пациент госпитализируется по экстренным показаниям.

— Правительство Ярославской области уделяет большое внимание материально-технической оснащенности службы. В настоящий момент за ней закреплено 273 автомобиля, — сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев . — За последние два года приобретено 54 машины. Это современный спецтранспорт, укомплектованный необходимым медицинским оборудованием для проведения мероприятий интенсивной терапии и реанимации. Автомобили оснащены спутниковой навигационной системой ГЛОНАСС. Все бригады имеют необходимый набор лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Ежедневно в регионе работают 134 бригады.

— Чаще всего скорую вызывают жители Ярославля. Много обращений в Брейтовском, Первомайском, Пошехонском и Борисоглебском районах, — рассказал главный врач станции скорой помощи города Ярославля Андрей Живой. — В часы работы поликлиник поступает практически половина всех вызовов. Большая часть — по поводу температуры, хронической гипертонической болезни.

Чаще всего осложняют работу бригад скорой помощи металлические заборы вокруг домов, загруженность автомобилями дворов и подъездных путей, низкая сознательность водителей личного автотранспорта. Кроме того, трудности вызывает и работа с лицами в состоянии алкогольного опьянения.