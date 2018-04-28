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В ЗАО подведены итоги городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход»
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В ЗАО подведены итоги городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
Сотрудники Госавтоинспекции Западного округа подвели итоги городского профилактического мероприятия «Пешеходный переход», которое проходило 24 апреля 2018 года.
За период проведения мероприятия сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО было выявлено 152 пешехода, нарушивших Правила дорожного движения и 29 водителей, не уступивших дорогу пешеходам, которые пользовались преимуществом, а также эвакуировано 10 транспортных средства, водители которых нарушили правила остановки (стоянки) в зоне пешеходных переходов.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве призывает всех участников дорожного движения быть внимательными на дороге, и напоминает, что соблюдение Правил дорожного движения — залог Вашей безопасности! Кроме того, убедительно просим пешеходов при передвижении по улицам города в темное время суток использовать светоотражающие элементы.
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