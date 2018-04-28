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Житель Краснодарского края угнал машину для свидания, а потом сжег ее
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Житель Краснодарского края угнал машину для свидания, а потом сжег ее 

360tv.ru 24 минуты назад
Романтичное свидание закончилось поджогом. Житель Краснодарского края украл авто, чтобы прокатить девушку, а затем сжег его. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Житель Хадыженска обратился в полицию с заявлением об угоне машины
ВАЗ-2112. Он рассказал, что оставил ее возле дома, а утром автомобиля не было на парковке.
Как оказалось, угнанная легковушка уже сгорела в лесном массиве между Хадыженском и станцией Кабардинской. Дело в том, что угонщик взял машину, чтобы прокатиться с девушкой. Когда закончился бензин, мужчина сжег автомобиль, чтобы замести следы.
Романтичный преступник уже задержан. На него завели два уголовных дела. Ему грозит срок до шести лет тюрьмы.
В Кореновском районе Краснодарского края полиция задержала молодого человека, который угнал автомобиль и попал в ДТП. У него уже есть судимость.
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