Житель Краснодарского края угнал машину для свидания, а потом сжег ее

Романтичное свидание закончилось поджогом. Житель Краснодарского края украл авто, чтобы прокатить девушку, а затем сжег его. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Житель Хадыженска обратился в полицию с заявлением об угоне машины

ВАЗ-2112. Он рассказал, что оставил ее возле дома, а утром автомобиля не было на парковке.

Как оказалось, угнанная легковушка уже сгорела в лесном массиве между Хадыженском и станцией Кабардинской. Дело в том, что угонщик взял машину, чтобы прокатиться с девушкой. Когда закончился бензин, мужчина сжег автомобиль, чтобы замести следы.

Романтичный преступник уже задержан. На него завели два уголовных дела. Ему грозит срок до шести лет тюрьмы.

В Кореновском районе Краснодарского края полиция задержала молодого человека, который угнал автомобиль и попал в ДТП. У него уже есть судимость.