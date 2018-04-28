В Вятскополянском районе двое подростков упали с мопеда: 12-летнего пассажира пришлось госпитализировать

На улице Спортивной в городе Сосновка Вятскополянского района произошло ДТП.

В пятницу, 27 апреля, около 20:40 двое молодых людей упали с мопеда, сообщили в УГИБДД по Кировской области.

По предварительным данным, 16-летний водитель, не имеющий прав, потерял управление и опрокинулся с транспортного средства вместе с 12-летним пассажиром.

«В результате происшествия водитель мопеда отделался синяками, а вот юного пассажира пришлось госпитализировать», — отметили в областном УГИБДД

Фото — УГИБДД по Кировской области