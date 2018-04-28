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Петрозаводчане по улице Сусанина второй день остаются без воды
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Петрозаводчане по улице Сусанина второй день остаются без воды 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Власти города сообщили об аварии на сетях.
Сегодня, 28 апреля в редакцию «Карельские Вести» обратился местный житель, проживающий на улице Сусанина, 30. Он сообщил, что вчера днем в их доме отключили воду и что на сегодняшний день ситуация не изменилась.
В мэрии Петрозаводска подтвердили информацию об отключении водоснабжения.
На Сусанина, 28 произошла авария на сетях. В настоящее время работает аварийная служба, окончание работ планируется завершить сегодня, к 20:00,
— добавили в администрации.
Сообщается также, что для жителей осуществляется подвоз воды. Однако в случае проблем жильцы могут обратиться по телефонам: 76-64-04 и 76-81-13.
По материалам: ptzgovorit.ru
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