Просел асфальт: в Самаре отремонтируют покрытие на трамвайных путях около Ботанического сада

В ночь на субботу, 28 апреля, специалисты приступили к ремонту на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил представитель «СамараТрансСтрой».

Речь идет о покрытии на трамвайных путях около Ботанического сада.

— Специалисты будут трудиться ночью с 0:00 до 5:00. Ремонт завершат 30 апреля, — рассказали в «СамараТрансСтрой».

До этого самарские водители в соцсетях обратили внимание областных властей на дефекты, которые появились на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Здесь по обе стороны от трамвайных путей дорожное покрытие просело: оно стало ниже рельсов, поэтому проезжать этот участок дороги стало затруднительно.