Ещё
Просел асфальт: в Самаре отремонтируют покрытие на трамвайных путях около Ботанического сада
Далее:
Читайте также:
Ещё

Просел асфальт: в Самаре отремонтируют покрытие на трамвайных путях около Ботанического сада 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В ночь на субботу, 28 апреля, специалисты приступили к ремонту на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Об этом в своем твиттер-аккаунте сообщил представитель «СамараТрансСтрой».
Речь идет о покрытии на трамвайных путях около Ботанического сада.
— Специалисты будут трудиться ночью с 0:00 до 5:00. Ремонт завершат 30 апреля, — рассказали в «СамараТрансСтрой».
До этого самарские водители в соцсетях обратили внимание областных властей на дефекты, которые появились на пересечении Московского шоссе и Врубеля. Здесь по обе стороны от трамвайных путей дорожное покрытие просело: оно стало ниже рельсов, поэтому проезжать этот участок дороги стало затруднительно.
63.ru: последние новости
Появились фотографии по смертельного ДТП на Ташкентской — Московское шоссе Hyundai всмятку: на выезде из Отрадного столкнулись легковушка и КАМАЗ В Самаре около «Айсберга» сбили пешехода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД51
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео80
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение