Утечка газа в Оренбурге успешно ликвидирована

Сегодня в 11:30 утра трех километрах от поселка Паника Оренбургского района произошел прорыв газопровода. На данный момент аварию уже ликвидировали.

В компании «Газпромнефть-Оренбург» уточняют, что сейчас на месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы и выясняются обстоятельства инцидента. В близлежащих населенных пунктах работают мобильные эколаборатории. Превышение предельно допустимой концентрации газа специалисты зафиксировали только в первый час после аварии. Сейчас уровень загрязняющих веществ в воздухе находится в норме.

На место прорыва газопровода выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг вместе с главой регионального МЧС Александром Зеновым. В настоящее время аварийный участок отсечен. Выброс попутного газа прекратился.

Для возможной эвакуации населения подготовлены автобусы администрации Оренбурга.