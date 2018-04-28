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Утечка газа в Оренбурге успешно ликвидирована
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Утечка газа в Оренбурге успешно ликвидирована 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Сегодня в 11:30 утра трех километрах от поселка Паника Оренбургского района произошел прорыв газопровода. На данный момент аварию уже ликвидировали.
В компании «Газпромнефть-Оренбург» уточняют, что сейчас на месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы и выясняются обстоятельства инцидента. В близлежащих населенных пунктах работают мобильные эколаборатории. Превышение предельно допустимой концентрации газа специалисты зафиксировали только в первый час после аварии. Сейчас уровень загрязняющих веществ в воздухе находится в норме.
На место прорыва газопровода выехал губернатор Оренбургской области Юрий Берг вместе с главой регионального МЧС Александром Зеновым. В настоящее время аварийный участок отсечен. Выброс попутного газа прекратился.
Для возможной эвакуации населения подготовлены автобусы администрации Оренбурга.
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