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Школьница переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину в Автозаводском районе
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Школьница переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину в Автозаводском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Восьмилетняя школьница пострадала под колесами иномарки на проспекте Октября в Автозаводском районе. Девочке оказана медицинская помощь в детской областной больнице, сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария случилась 27 апреля в 12.30. по предварительным данным школьница, находившаяся на улице без взрослых, перебегала дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился поблизости. В результате она попала под колеса автомобиля «Рено». За рулем иномарки находился 37-летний водитель с 17-летним стажем.
Напомним, в тот же день в Канавинском районе под колесами автомобиля пострадали два мальчика.
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