Школьница переходила дорогу в неположенном месте и попала под машину в Автозаводском районе

Восьмилетняя школьница пострадала под колесами иномарки на проспекте Октября в Автозаводском районе. Девочке оказана медицинская помощь в детской областной больнице, сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария случилась 27 апреля в 12.30. по предварительным данным школьница, находившаяся на улице без взрослых, перебегала дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился поблизости. В результате она попала под колеса автомобиля « Рено ». За рулем иномарки находился 37-летний водитель с 17-летним стажем.

Напомним, в тот же день в Канавинском районе под колесами автомобиля пострадали два мальчика.