Затянуло в габарит поезда: на железной дороге в Похвистнево погиб мужчина

Рано утром в субботу, 28 апреля, на железной дороге в Похвистнево произошел смертельный инцидент. Погиб 51-летний мужчина. Об этом 63.ru сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

— Мужчина шел между путями в сторону Кинеля в непосредственной близости от пункта отстоя электропоездов. В этот момент с одной стороны ехал грузовой поезд. Навстречу ему по соседнему пути начал приближаться другой состав. Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения не удалось. Мужчину затянуло в габарит локомотива, — рассказали в прокуратуре