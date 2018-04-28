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Затянуло в габарит поезда: на железной дороге в Похвистнево погиб мужчина
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Затянуло в габарит поезда: на железной дороге в Похвистнево погиб мужчина 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Рано утром в субботу, 28 апреля, на железной дороге в Похвистнево произошел смертельный инцидент. Погиб 51-летний мужчина. Об этом 63.ru сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
— Мужчина шел между путями в сторону Кинеля в непосредственной близости от пункта отстоя электропоездов. В этот момент с одной стороны ехал грузовой поезд. Навстречу ему по соседнему пути начал приближаться другой состав. Машинист подал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Но избежать столкновения не удалось. Мужчину затянуло в габарит локомотива, — рассказали в прокуратуре.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов проводят проверку.
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