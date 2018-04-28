Ещё
В ДТП под Котласом погибла 16-летняя девушка
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ДТП под Котласом погибла 16-летняя девушка 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Авария, в которой один человек погиб и трое получили травмы, произошла в 4:50 утра 28 апреля на 1 километре автодороги Котлас — Гарь — Савватия. Предположительно, водитель «ВАЗ-211540» находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.
— Мужчина 1994 года рождения, нарушив скоростной режим, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся. Пострадал сам водитель — у него сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, и два пассажира — 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка, у которые закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Еще одна пассажирка, 2002 года рождения, находилась на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, — пояснили руководитель пресс-службы УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.
По имеющейся информации, у одного из находившихся в автомобиле пассажиров накануне был день рождения.
29.ru: последние новости
На дорогах Поморья стали чаще сбивать добропорядочных пешеходов Пьяный водитель устроил гонки у ТЦ «Сафари» Жители архангельского посёлка готовятся писать президенту
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Лишать прав начнут по новой статье
В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение