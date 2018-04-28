В ДТП под Котласом погибла 16-летняя девушка

Авария, в которой один человек погиб и трое получили травмы, произошла в 4:50 утра 28 апреля на 1 километре автодороги Котлас — Гарь — Савватия. Предположительно, водитель «ВАЗ-211540» находился за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

— Мужчина 1994 года рождения, нарушив скоростной режим, не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся. Пострадал сам водитель — у него сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, и два пассажира — 21-летний молодой человек и 18-летняя девушка, у которые закрытые черепно-мозговые травмы и ушибы. Еще одна пассажирка, 2002 года рождения, находилась на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, — пояснили руководитель пресс-службы УМВД России по Архангельской области Иван Распутин.

По имеющейся информации, у одного из находившихся в автомобиле пассажиров накануне был день рождения.