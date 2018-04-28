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Пожилая жительница Нижегородской области поблагодарила госавтоинспекторов за помощь
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Пожилая жительница Нижегородской области поблагодарила госавтоинспекторов за помощь 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 52 минуты назад
25 апреля 2018 года на территории Дальнеконстантиновского района сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области старший лейтенант полиции Максим Петухов и старший лейтенант полиции Михаил Князев увидели на пешеходном переходе пожилую женщину, которая внезапно опустилась на землю.
Сотрудники полиции поспешили на помощь и помогли ей перейти дорогу. Женщина пояснила, что на пешеходном переходе ей стало плохо, поэтому она не смогла идти дальше. Она отказалась от предложения госавтоинспекторов вызвать бригаду скорой помощи, после чего полицейские, убедившись, что здоровью женщины ничего не угрожает, помогли ей добраться домой.
Женщина поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за отзывчивость и оказанную ей помощь.
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