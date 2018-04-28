Под Белгородом столкнулись «семёрка» и Hyundai: погиб 30-летний водитель

В Грайворонском районе в столкновении иномарки и ВАЗа погиб 30-летний мужчина, сообщила пресс-служба регионального МВД

ДТП случилось в 8.00 27 апреля на 4 км трассы «Грайворон — Илек Пеньковка». 30-летний водитель за рулём «семёрки» выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Hyundai Solaris, за рулём которой был 22-летний парень.

В результате ДТП водитель «семёрки» умер на месте происшествия, а водителя Hyundai и 29-летнюю пассажирку ВАЗа с травмами госпитализировали.

Всего за минувшие сутки на дорогах области случилось три ДТП, в результате которых один человек погиб и пятеро — получили травмы.