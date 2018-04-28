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В Сочи водитель на фургоне врезался в пост ДПС и погиб
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В Сочи водитель на фургоне врезался в пост ДПС и погиб 

За рулем Кубань 50 минут назад
Фото: За рулем Кубань
ДТП, повлекшее за собой смерть человека, произошло сегодня рано утром.
Около четырех часов в полицию сообщили об аварии, зафиксированной 171-м километре трассы Джубга-Сочи. По сообщению пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 26-летний водитель «ГАЗели», совершая маневр поворота, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в отбойник. От удара фургон перевернуло, но даже оказавшись на боку, он продолжал двигаться по инерции и въехал таким образом в пост ДПС, который является недействующим.
От полученным в результате ДТП множественных травм парень скончался на месте.
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