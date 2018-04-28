Ещё
«Вафельная» разметка появилась на проблемных перекрестках столицы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вафельная» разметка появилась на проблемных перекрестках столицы 

Москва24 40 минут назад
Фото: Москва24
«Вафельная» разметка появится на столичных перекрестках с 28 апреля. Решетка из диагональных желтых линий выделит проблемные пересечения улиц в городе, передает телеканал Москва 24.
Разметка обозначает зону, где запрещено останавливаться автомобилям. Она поможет водителям лучше оценить, успеют ли они покинуть перекресток до включения красного сигнала светофора. За остановку на «вафельной разметке» полагается штраф 1000 рублей.
Решетки выделили перекрестки, где чаще всего возникают заторы из-за нетерпеливых водителей. Теперь на пересечениях также есть знак «Участок перекрестка».
Ранее сообщалось, что с 1 июня вступит в силу новый ГОСТ дорожной разметки. Документ внедрит желтые и синие полосы на дорогах. Там же прописана возможность широко использовать «вафельную разметку».
Москва24: последние новости
Ребенок пострадал в ДТП с участие трамвая Трое пассажиров рейсового автобуса пострадали в ДТП на севере столицы Назван предполагаемый виновник ДТП с автобусом на севере столицы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД59
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение