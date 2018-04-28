«Вафельная» разметка появилась на проблемных перекрестках столицы

«Вафельная» разметка появится на столичных перекрестках с 28 апреля. Решетка из диагональных желтых линий выделит проблемные пересечения улиц в городе, передает телеканал Москва 24.

Разметка обозначает зону, где запрещено останавливаться автомобилям. Она поможет водителям лучше оценить, успеют ли они покинуть перекресток до включения красного сигнала светофора. За остановку на «вафельной разметке» полагается штраф 1000 рублей.

Решетки выделили перекрестки, где чаще всего возникают заторы из-за нетерпеливых водителей. Теперь на пересечениях также есть знак «Участок перекрестка».

Ранее сообщалось, что с 1 июня вступит в силу новый ГОСТ дорожной разметки. Документ внедрит желтые и синие полосы на дорогах. Там же прописана возможность широко использовать «вафельную разметку».