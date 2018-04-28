Житель Карелии лишился иномарки из-за крупного долга чужого человека

Судебные приставы изъяли у владельца « Kia Cerato » и выставили автомобиль на продажу.

Житель Карелии задолжал 1,7 миллионов рублей. К работе подключились судебные приставы. В ходе проверки было выяснено, что за должником зарегистрирован автомобиль «Kia Cerato».

Автомобиль был найден, однако сотрудники УФССП выяснили, что управляет транспортным средством совершенно посторонний человек. Владелец объяснил, что приобрел машину еще в 2017 — до возбуждения исполнительного производства, но подтверждающих документов на эту покупку мужчина предоставить так и не смог. Обнаружился еще один существенный нюанс — покупатель не завершил сделку.

В результате на автомобиль был наложен арест, а далее его выставят на продажу.