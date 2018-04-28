В Арзамасе неопытный водитель сбил двух женщин при движении задним ходом

Неопытный 20-летний водитель, стаж которого составляет всего один месяц, сбил двух женщин на улице Короленко в Арзамасе. Авария произошла вчера, 27 апреля, около шести часов вечера. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, начинающий водитель «Лады-Калины» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на пешеходов, которые двигались по краю проезжей части. Ранения получили женщины 59 и 60 лет.

Старшей из пострадавших потребовалась госпитализация. Она получила ушибы и закрытый перелом. Травмы ее спутницы оказались менее серьезными. После оказания медицинской помощи врачи отпустили вторую женщину.

Напомним, двое детей пострадали под колесами иномарки в Канавинском районе.