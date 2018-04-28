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В Арзамасе неопытный водитель сбил двух женщин при движении задним ходом
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В Арзамасе неопытный водитель сбил двух женщин при движении задним ходом 

В городе N 36 минут назад
Фото: В городе N
Неопытный 20-летний водитель, стаж которого составляет всего один месяц, сбил двух женщин на улице Короленко в Арзамасе. Авария произошла вчера, 27 апреля, около шести часов вечера. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, начинающий водитель «Лады-Калины» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра, в результате чего совершил наезд на пешеходов, которые двигались по краю проезжей части. Ранения получили женщины 59 и 60 лет.
Старшей из пострадавших потребовалась госпитализация. Она получила ушибы и закрытый перелом. Травмы ее спутницы оказались менее серьезными. После оказания медицинской помощи врачи отпустили вторую женщину.
Напомним, двое детей пострадали под колесами иномарки в Канавинском районе.
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