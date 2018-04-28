На федеральной трассе М-4 водитель бензовоза протаранил грузовик и снес ограду

В Ростовской области на 1079-м километре федеральной трассы «Дон» ночью произошла серьезная авария. Водитель бензовоза МАЗ не справился с управлением, и многотонную машину занесло на обочину, где был припаркован другой большегруз.

В результате бензовоз врезался в грузовик «Мицубиси». Сила удара был такова, что «Мицубиси» слетел в кювет, снеся при этом металлическое дорожное ограждение.

— Пострадал 49-летний водитель МАЗа. Он был госпитализирован. По данному факту ведется проверка, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД

19 апреля в Ростове на Западом мосту столкнулись автобус, бетономешалка, бензовоз и две легковушки. Один человек погиб, еще 12 человек доставлены в больницы Батайска и Ростова.