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На федеральной трассе М-4 водитель бензовоза протаранил грузовик и снес ограду
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На федеральной трассе М-4 водитель бензовоза протаранил грузовик и снес ограду 

161.ru 31 минуту назад
Фото: 161.ru
В Ростовской области на 1079-м километре федеральной трассы «Дон» ночью произошла серьезная авария. Водитель бензовоза МАЗ не справился с управлением, и многотонную машину занесло на обочину, где был припаркован другой большегруз.
В результате бензовоз врезался в грузовик «Мицубиси». Сила удара был такова, что «Мицубиси» слетел в кювет, снеся при этом металлическое дорожное ограждение.
— Пострадал 49-летний водитель МАЗа. Он был госпитализирован. По данному факту ведется проверка, — рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.
19 апреля в Ростове на Западом мосту столкнулись автобус, бетономешалка, бензовоз и две легковушки. Один человек погиб, еще 12 человек доставлены в больницы Батайска и Ростова.
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