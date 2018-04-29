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В Ростовской области за день 11 раз перекроют федеральную трассу
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В Ростовской области за день 11 раз перекроют федеральную трассу 

161.ru 14 минут назад
Фото: 161.ru
Завтра, 30 апреля, на Дону планируют закрывать движение для транспорта на федеральной дороге А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной на отметке км 22+441 (за Чалтырем).
— Ограничение движения транспорта будет вводиться 11 раз по десять минут каждый, с интервалами между перекрытиями не менее 50 минут, — сказали в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.
Неудобства водителям придется потрепать с пяти утра часов до шести вечера.
— Это вызвано проведением работ по строительству высоковольтной линии электропередач, — сообщили в ведомстве.
О возникновении внештатной ситуации можно сообщать диспетчеру управления по телефону: 8 (4752) 71-04-32.
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