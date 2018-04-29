В Ростовской области за день 11 раз перекроют федеральную трассу

Завтра, 30 апреля, на Дону планируют закрывать движение для транспорта на федеральной дороге А-280 Ростов-на-Дону — Таганрог — граница с Украиной на отметке км 22+441 (за Чалтырем).

— Ограничение движения транспорта будет вводиться 11 раз по десять минут каждый, с интервалами между перекрытиями не менее 50 минут, — сказали в ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

Неудобства водителям придется потрепать с пяти утра часов до шести вечера.

— Это вызвано проведением работ по строительству высоковольтной линии электропередач, — сообщили в ведомстве.

О возникновении внештатной ситуации можно сообщать диспетчеру управления по телефону: 8 (4752) 71-04-32.