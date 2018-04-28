В Курской области госавтоинспекторы установили на дорогах макеты школьников

Такие меры приняли для повышения уровня безопасности дорожного движения

В тестовом режиме двух пластиковых «школьников» установили у школ в Октябрьском районе. Планируется, что фигуры появятся и на других участках дорог. По словам начальника ГАИ Октябрьского района Алексея Стародубцева, такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы снизить количество аварий с участием детей.

Один из макетов установили у здания Залининской средней школы, которая находится рядом с проезжей частью. Движение на этом участке дороги достаточно оживлённое, поэтому дети и родители ступают на «зебру» с осторожностью. Они надеются, что имитация пешехода заставит автомобилистов снижать скорость.