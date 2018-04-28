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В Курской области госавтоинспекторы установили на дорогах макеты школьников
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В Курской области госавтоинспекторы установили на дорогах макеты школьников 

Курские известия 33 минуты назад
Фото: Курские известия
Такие меры приняли для повышения уровня безопасности дорожного движения
В тестовом режиме двух пластиковых «школьников» установили у школ в Октябрьском районе. Планируется, что фигуры появятся и на других участках дорог. По словам начальника ГАИ Октябрьского района Алексея Стародубцева, такое решение было принято на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы снизить количество аварий с участием детей.
Один из макетов установили у здания Залининской средней школы, которая находится рядом с проезжей частью. Движение на этом участке дороги достаточно оживлённое, поэтому дети и родители ступают на «зебру» с осторожностью. Они надеются, что имитация пешехода заставит автомобилистов снижать скорость.
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