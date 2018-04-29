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В Усть-Илимске пьяный водитель уходил от погони ГИБДД на авто без колеса
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В Усть-Илимске пьяный водитель уходил от погони ГИБДД на авто без колеса 

АиФ Иркутск 1 час назад
Фото: АиФ Иркутск
В Усть-Илимске произошла необычная погоня: инспекторы ГИБДД преследовали нарушителя, который пытался уехать от них на машине без одного колеса, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Инцидент произошел утром в пятницу, 27 апреля, в правобережной части города. Дорожные полицейские заметили «Жигули» без световых приборов. При виде полицейской машины водитель отечественной легковушки прибавил скорость. Уходя от преследования инспекторов ГИБДД, водитель несколько раз проехал на запрещающий сигнал светофора, а на одном из поворотов у его машины отвалилось колесо. Однако поломка не остановила нарушителя: он проехал еще несколько километров и только потом бросил авто. Нарушитель попытался сбежать, но был задержан.
Как выяснилось, за рулем находился 30-летний местный житель. Медосвидетельствование показало, что он был нетрезв.
Как отметили в полиции, мужчина и до этого случая неоднократно попадался на пьяном вождении — в 2010 и 2013 годах. Летом 2016 года его лишили водительских прав на два года. Поскольку он нарушил правила дорожного движения, уже имея административное наказание, ему грозит до двух лет лишения свободы.
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