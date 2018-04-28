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Подросток пострадал под колесами автомобиля в Павлове
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Подросток пострадал под колесами автомобиля в Павлове 

В городе N 17 минут назад
Фото: В городе N
Школьнику оказана помощь в центральной районной больнице. Об этом сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла 27 апреля в 15.45. В случившемся был виноват сам юный пешеход, находившийся на улице без сопровождения взрослых. Он переходил дорогу в неустановленном месте и угодил под колеса автомобиля ВАЗ. За рулем находился 28-летний водитель с десятилетним стажем.
В настоящее время пострадавший школьник отпущен из больницы, его жизнь вне опасности.
Напомним, иномарка сбила двух подростков в одном их дворов Канавинского района.
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