Девушка погибла в результате аварии в Котласском районе

Утром 28 апреля на первом километре трассы «Котлас — Гарь — Савватия» произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка.

Происшествие случилось в 4:50. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль «ВАЗ-211540», за рулём которого находился мужчина 1994 года рождения, проезжая участок на большой скорости, съехал в кювет и перевернулся.

В результате один человек погиб — это была девушка 2002 года рождения. Ещё трое травмированы: водитель получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, у двух пассажиров ушибы и черепно-мозговые травмы.

Специалисты предполагают, что водитель был за рулём в нетрезвом состоянии — у одного из пассажиров накануне отмечался День рождения.