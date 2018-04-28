Ещё
Девушка погибла в результате аварии в Котласском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Девушка погибла в результате аварии в Котласском районе 

АиФ Архангельск 13 минут назад
Фото: АиФ Архангельск
Утром 28 апреля на первом километре трассы «Котлас — Гарь — Савватия» произошло ДТП, в котором погибла молодая девушка.
Происшествие случилось в 4:50. Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль «ВАЗ-211540», за рулём которого находился мужчина 1994 года рождения, проезжая участок на большой скорости, съехал в кювет и перевернулся.
В результате один человек погиб — это была девушка 2002 года рождения. Ещё трое травмированы: водитель получил сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, у двух пассажиров ушибы и черепно-мозговые травмы.
Специалисты предполагают, что водитель был за рулём в нетрезвом состоянии — у одного из пассажиров накануне отмечался День рождения.
АиФ Архангельск: последние новости
Пьяный водитель у ТЦ «Сафари» в Архангельске сбил трех человек В Архангельске выделят дополнительно 50 миллионов рублей на ремонт дорог В Архангельске обнаглевший водитель мусоровоза вывалил отходы во двор
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД60
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение