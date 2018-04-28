В Орле на ж/д переезде из-за неисправного прицепа застряла фура

Накануне, 27 апреля, в Орле на переезде на Маслозаводском переулке на рельсах застряла фура. Грузовик остановился в 20:30 и не смог сдвинуться с места из-за прицепа, который только купили и везли для проведения ремонта.

Маневренный поезд с одним вагоном, в это время подъезжавший к переезду, совершил остановку. Дежурный отряд патрульно-постовой службы, который находился неподалеку, прибыл на помощь. Инспекторы остановили другой автомобиль, чтобы сдвинуть фуру. Через несколько минут рельсы оказались свободны.

Сбоя в графике движения допущено не было, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области