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В Орле на ж/д переезде из-за неисправного прицепа застряла фура
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В Орле на ж/д переезде из-за неисправного прицепа застряла фура 

РИА 57 12 минут назад
Фото: РИА 57
Накануне, 27 апреля, в Орле на переезде на Маслозаводском переулке на рельсах застряла фура. Грузовик остановился в 20:30 и не смог сдвинуться с места из-за прицепа, который только купили и везли для проведения ремонта.
Маневренный поезд с одним вагоном, в это время подъезжавший к переезду, совершил остановку. Дежурный отряд патрульно-постовой службы, который находился неподалеку, прибыл на помощь. Инспекторы остановили другой автомобиль, чтобы сдвинуть фуру. Через несколько минут рельсы оказались свободны.
Сбоя в графике движения допущено не было, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области
Сообщение В Орле на ж/д переезде из-за неисправного прицепа застряла фура появились сначала на РИА 57.
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