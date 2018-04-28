Ещё
В ГИБДД объяснили, как лишенный прав за пьяную аварию уралец вернул их раньше срока
Далее:
Читайте также:
Ещё

В ГИБДД объяснили, как лишенный прав за пьяную аварию уралец вернул их раньше срока 

e1.ru 11 минут назад
Фото: e1.ru
В сентябре 2017 года в Ревде произошла авария, в которой пассажирка такси получила серьезные травмы. Необычно в этой истории то, что за рулем такси был человек, лишенный прав на два года за пьяное ДТП.
После новой аварии 43-летний Виктор Майданкин получил реальный срок. Травмировавшаяся женщина и руководитель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин, представлявший ее интересы, пытались добиться компенсации морального вреда и затрат на лечение, которые они оценили в 500 тыс. рублей. Однако суд постановил взыскать с Майданкина лишь 100 тысяч. В апреле 2018 года правозащитник и пострадавшая подали апелляцию, но суд оставил ее без изменения.
Чтобы разобраться, почему Майданкину выдали права раньше срока, портал E1.RU обратился в свердловскую ГИБДД с официальным запросом.
В ответе ведомства говорилось, что сотрудник ГИБДД не внес в базу сведения о приговоре суда города Ревда в отношении Майданкина.
— В ходе проведения служебной проверки было установлено, что в информационной базе Госавтоинспекции в отношении вышеназванного лица значится только лишение специального права по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ сроком на 18 месяцев с 9.08.2015 года, срок которого истек 17.04.2017 года. В информационную базу не были внесены сведения по приговору Ревдинского городского суда Свердловской области от 18.11.2015 года в отношении Майданкина В. В. по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Соответственно, в августе 2017 года, после истечения срока лишения специального права по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, Майданкин В. В. получил свое водительское удостоверение после сдачи теоретического экзамена по ПДД, — говорится в официальном ответе ГИБДД.
Также в ведомстве отметили, что привлечь сотрудника к ответственности за допущенное им нарушение не представляется возможным, так как он уволился из ГИБДД в 2016 году.
— Хорошо, что в ГИБДД не стали замалчивать эту историю и признали ошибку своих сотрудников. Надеюсь, что в ведомстве эту ситуацию примут к сведению и подобные ошибки больше не будут повторяться, — отметил в разговоре с E1.RU Олег Таратухин, представлявший интересы пострадавшей в ДТП.
e1.ru: последние новости
Дорожное видео недели: танцующий Mitsubishi на Серовском тракте и множество ДТП из-за снегопада В офисе в ЖК «Бажовский» произошла перестрелка — есть погибший и раненый Будут ходить чаще: в Екатеринбурге автобусы для дачников переходят на летнее расписание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД59
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
Лишать прав начнут по новой статье
«Мост глупости» калечит машины7
Дебютировал «настоящий» внедорожник Nissan
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение