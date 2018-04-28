В ГИБДД объяснили, как лишенный прав за пьяную аварию уралец вернул их раньше срока

В сентябре 2017 года в Ревде произошла авария, в которой пассажирка такси получила серьезные травмы. Необычно в этой истории то, что за рулем такси был человек, лишенный прав на два года за пьяное ДТП.

После новой аварии 43-летний Виктор Майданкин получил реальный срок. Травмировавшаяся женщина и руководитель Фонда помощи пострадавшим в ДТП Олег Таратухин, представлявший ее интересы, пытались добиться компенсации морального вреда и затрат на лечение, которые они оценили в 500 тыс. рублей. Однако суд постановил взыскать с Майданкина лишь 100 тысяч. В апреле 2018 года правозащитник и пострадавшая подали апелляцию, но суд оставил ее без изменения.

Чтобы разобраться, почему Майданкину выдали права раньше срока, портал E1.RU обратился в свердловскую ГИБДД с официальным запросом.

В ответе ведомства говорилось, что сотрудник ГИБДД не внес в базу сведения о приговоре суда города Ревда в отношении Майданкина.

— В ходе проведения служебной проверки было установлено, что в информационной базе Госавтоинспекции в отношении вышеназванного лица значится только лишение специального права по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ сроком на 18 месяцев с 9.08.2015 года, срок которого истек 17.04.2017 года. В информационную базу не были внесены сведения по приговору Ревдинского городского суда Свердловской области от 18.11.2015 года в отношении Майданкина В. В. по ч. 1 ст. 264 УК РФ. Соответственно, в августе 2017 года, после истечения срока лишения специального права по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, Майданкин В. В. получил свое водительское удостоверение после сдачи теоретического экзамена по ПДД, — говорится в официальном ответе ГИБДД.

Также в ведомстве отметили, что привлечь сотрудника к ответственности за допущенное им нарушение не представляется возможным, так как он уволился из ГИБДД в 2016 году.

— Хорошо, что в ГИБДД не стали замалчивать эту историю и признали ошибку своих сотрудников. Надеюсь, что в ведомстве эту ситуацию примут к сведению и подобные ошибки больше не будут повторяться, — отметил в разговоре с E1.RU Олег Таратухин, представлявший интересы пострадавшей в ДТП.