Водитель «шестерки» с отвалившимся колесом попытался скрыться от полиции

Полиция Иркутской области опубликовала видео погони с регистратора патрульного автомобиля, запечатлевшего преследование нарушителя в городе Усть-Илимске ранним утром в минувшую пятницу, 27 апреля.

Внимание инспекторов привлек " ВАЗ ", двигавшийся с выключенными фарами. Мужчина, находившийся за рулем «Жигулей», проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.

В ходе погони «шестерка» потеряла одно колесо, однако это ничуть не смутило водителя, который умудрился проехать еще несколько километров, после чего остановился и решил сбежать, но был настигнут стражами порядка.

Задержанным оказался 30-летний местный житель, находившийся в нетрезвом виде.