Водитель «шестерки» с отвалившимся колесом попытался скрыться от полиции 

Полиция Иркутской области опубликовала видео погони с регистратора патрульного автомобиля, запечатлевшего преследование нарушителя в городе Усть-Илимске ранним утром в минувшую пятницу, 27 апреля.
Внимание инспекторов привлек "ВАЗ", двигавшийся с выключенными фарами. Мужчина, находившийся за рулем «Жигулей», проигнорировал требование полицейских об остановке и попытался скрыться.
В ходе погони «шестерка» потеряла одно колесо, однако это ничуть не смутило водителя, который умудрился проехать еще несколько километров, после чего остановился и решил сбежать, но был настигнут стражами порядка.
Задержанным оказался 30-летний местный житель, находившийся в нетрезвом виде.
"Известно, что он неоднократно привлекался за управление транспортом в состоянии опьянения в 2010 и 2013 годах. Летом 2016 года по решению суда его лишили права управления транспортными средствами на два года. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», согласно которой предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет", — отмечается в сообщении пресс-службы регионального ГУ МВД РФ.