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Благовещенский угонщик устроил дрифт перед экипажем ДПС и сбежал
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Благовещенский угонщик устроил дрифт перед экипажем ДПС и сбежал 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В Белгороде дрифтер в надежде вызволить своего приятеля устроил «показательный заезд» перед машиной ДПС, вынудив стражей порядка броситься за ним в погоню. Очевидец снял на видео эффектные пируэты.
"В то время как меня оформляют за нештатный глушитель, приятель решил угнать корча и вынудил полицейских бросить протоколы и вместе со мной на борту погнаться за ним", — написал пользователь, разместивший ролик в Instagram.
🚔 А — Апаснасть @denis_honda_cbr  Публикация от NELEGAL (@streetdriftseries) 27 Апр 2018 в 4:40 PDT  На кадрах видно, как легковушка срывается с места и начинает «крутить восьмерки» на глазах у инспекторов, после чего водитель бросил машину у автомойки и бросился наутек. Служители закона последовали за ним, вместе с нарушителем, который находился в салоне.
Удалось ли инспекторам нагнать дрифтера-угонщика, остается неизвестным.
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