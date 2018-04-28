Сервис «Авто.ру» открыл в Москве центр по продаже автомобилей

«Авто.ру» открыл в столице центр продаж, сообщили в пресс-службе компании.

«Сервис «Авто.ру» открыл в Москве центр «Проверенные автомобили Авто.ру». Теперь компания не только помогает находить продавцов и покупателей автомобилей, но и сам выступает в этих ролях. В центре можно провести диагностику автомобиля, оценить его и продать. В шоу-руме уже есть машины с пробегом, готовые к продаже», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Авто.ру» готов выкупить только те автомобили, которые попадают под установленные критерии. «Самое главное — транспортное средство и вся техника должны находиться в хорошем состоянии, кузов не должен был подвергаться серьезному ремонту, машина должна быть „чиста“ юридически. При хорошей оценке компания покупает автомобиль по цене, близкой к рыночной. Все принадлежащие „Авто.ру“ машины вновь появляются на портале, а физически выставляются в шоу-руме», — отмечается в сообщении.

Техническая и юридическая проверки проходят в трех центрах диагностики «Авто.ру» в Москве, также можно воспользоваться сервисом выездного осмотра. Процесс диагностики включает в себя оценку состояния кузова, интерьера и всех систем по списку более чем из 200 пунктов. Покупатель может изучить подробный отчет о состоянии машины на сервисе и приобрести ее в центре.