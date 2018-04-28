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Ищите пути объезда: Ново-Вокзальную перекроют на три дня
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Ищите пути объезда: Ново-Вокзальную перекроют на три дня 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре временно ограничат движение транспорта на Ново-Вокзальной. Об этом сообщили в администрации города.
— Улицу перекроют из-за ремонта дороги, — пояснили в мэрии Самары. — Ограничения будут действовать с 6:00 29 апреля до 22:00 1 мая. Водителям следует искать пути объезда.
Все работы разделили на два этапа. 29 апреля для движения закроют участок Ново-Вокзальной от Нагорной до Стара-Загоры. На втором этапе, который начнется 30 апреля, Ново-Вокзальную перекроют на участках от Московского шоссе до Ново-Садовой и от Ново-Садовой до Солнечной.
Также в связи с ремонтом изменится схема движения общественного транспорта. Речь идет об автобусах № 38, 55, 205, 272 и 295. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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