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В Самарской области мужчина попал под грузовой поезд и погиб
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В Самарской области мужчина попал под грузовой поезд и погиб 

Волга Ньюс 1 час назад
По данным прокуратуры, до происшествия мужчина шел в сторону Кинеля между главными четным и нечетным путями по ходу движения поезда, ближе к нечетному пути, по которому следовал грузовой поезд. В это же время по главному четному пути навстречу ехал другой грузовой поезд. Машинист сигналил. Одновременно сигналил и встречный поезд, также он экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. Мужчина попал в габарит локомотива, в результате чего был сбит и скончался на месте.
Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку исполнения федерального законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, организован надзор за процессуальной проверкой, проводящейся по факту случившегося Самарским следственным отделом на транспорте СК РФ.
Прокуратура выясняет, в том числе, причины и условия, способствовавшие тому, что мужчина попал под поезд и получил смертельные травмы, достаточность принимаемых причастными железнодорожными организациями мер для профилактики подобных случаев на железнодорожных путях общего пользования, соответствие оборудования и содержания пути требованиям безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным прокуратуры, с 16 по 28 апреля в зоне ответственности Линейного отдела полиции на ст. Похвистнево, в которую входит и место сегодняшней трагедии, произошло еще три случая, в которых граждане получили травмы при контакте с подвижным составом.
"В случае выявления по результатам прокурорской проверки нарушений закона или обстоятельств, способствовавших травмированию, будут приняты меры к их устранению и привлечению виновных к установленной законом ответственности", — подчеркнули в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
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