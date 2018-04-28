В Самарской области мужчина попал под грузовой поезд и погиб

По данным прокуратуры, до происшествия мужчина шел в сторону Кинеля между главными четным и нечетным путями по ходу движения поезда, ближе к нечетному пути, по которому следовал грузовой поезд. В это же время по главному четному пути навстречу ехал другой грузовой поезд. Машинист сигналил. Одновременно сигналил и встречный поезд, также он экстренно затормозил, но избежать наезда не удалось. Мужчина попал в габарит локомотива, в результате чего был сбит и скончался на месте.

Сейчас Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку исполнения федерального законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, организован надзор за процессуальной проверкой, проводящейся по факту случившегося Самарским следственным отделом на транспорте СК РФ

Прокуратура выясняет, в том числе, причины и условия, способствовавшие тому, что мужчина попал под поезд и получил смертельные травмы, достаточность принимаемых причастными железнодорожными организациями мер для профилактики подобных случаев на железнодорожных путях общего пользования, соответствие оборудования и содержания пути требованиям безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По данным прокуратуры, с 16 по 28 апреля в зоне ответственности Линейного отдела полиции на ст. Похвистнево, в которую входит и место сегодняшней трагедии, произошло еще три случая, в которых граждане получили травмы при контакте с подвижным составом.

"В случае выявления по результатам прокурорской проверки нарушений закона или обстоятельств, способствовавших травмированию, будут приняты меры к их устранению и привлечению виновных к установленной законом ответственности", — подчеркнули в Куйбышевской транспортной прокуратуре.