Хартли: извинился перед Гасли, это выглядело как езда непрофессионального пилота 

Гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал пугающий эпизод в первом сегменте квалификации Гран-при Азербайджана, когда в его медленную машину чуть не врезался Пьер Гасли.
«Это был просто ужасный день. В квалификации у меня не было ни одного быстрого круга. Нам всё время что-то мешало, жёлтые флаги появились на моём быстром круге. На моей первой настоящей попытке я слегка задел стену, но этого оказалось достаточно для прокола шины. В тот момент я не понял, что произошло. Это проявилось уже на прямой и пришлось резко тормозить. Я понял, что проколол колесо и оказался на пути у Пьера. Не знал, в какую сторону мне двигаться. Всё это выглядело как езда непрофессионального гонщика. Я искренне извинился перед Гасли», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.