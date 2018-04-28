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Пьер Гасли: «Между мной и Магнуссеном могла произойти большая авария»
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Пьер Гасли: «Между мной и Магнуссеном могла произойти большая авария» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: F1News.ru
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли раскритиковал гонщика «Хааса» Кевина Магнуссена за инцидент во время пятничной практики «Гран-при Азербайджана». Они едва не столкнулись в связке быстрых поворотов.
— Кевин прижал меня, когда я был на быстром круге, — цитирует F1i Гасли. — Думал, он посторонится. Он прижал меня вправо, и это было опасно. Не знаю, насколько наши машины были близки, но я подумал, что произойдет касание. Мы ехали на скорости 340 км/ч, поэтому неплохо было бы оставить мне больше пространства, иначе могла случиться большая авария.
Напомним, что в прошлом сезоне Магнуссен не раз подвергался критике со стороны других пилотов за агрессивное поведение на трассе.
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