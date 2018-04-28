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Инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Велосипедист, роллер, самокат» на дорогах ЮВАО
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Инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд «Велосипедист, роллер, самокат» на дорогах ЮВАО 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Сформировать знания о правилах дорожного движения у детей — одна из основных задач взрослых, считают инспекторы ГИБДД.
В связи с этим сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие «Велосипедист, роллер, самокат» на дорогах округа и пообщались как с юными, так и со взрослыми участниками дорожного движения. Они напомнили жителям округа о том, что роллеры и передвигающиеся на самокатах люди не должны выезжать на проезжую часть, так как они приравнены в пешеходам. Однако при этом при движении по тротуару они обязаны ехать очень медленно, аккуратно объезжая пешеходов и предупреждая о своем приближении.
— Велосипедист — должен подчиняться правилам дорожного движения, — пояснили в пресс-службе УВД по ЮВАО. — Важно знать, как правильно показывать рукой, что хотите повернуть, как надо пересекать регулируемые перекрестки, по какой стороне дороги ехать.
При этом велосипедист, согласно ПДД, является водителем. Передвижение велосипедистов в возрасте старше 14 лет должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов. Передвигаться по тротуару они могут при сопровождении велосипедистов младше 14 лет, однако стоит помнить, что на тротуаре пешеходы и другие лица имеют полное преимущество перед велосипедистами. Это также относится и к пересечению дорог и пересечению выездов с прилегающих территорий при движении велосипедиста по тротуару. Поэтому если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает опасности или создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения пешеходов.
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