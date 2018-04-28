В Пермском крае колхозного сторожа обвинили в разорении предприятия

Колхозу «Богородский» (село Богородск Октябрьского района Пермского края) грозят серьёзные проблемы из-за смертельного ДТП и проигранного им суда о возмещении ущерба. Предприятие требует возбудить уголовное дело по факту аварии, но в полиции «URA.RU» сообщили, что виновник известен — это сторож самого колхоза.

Прошлым летом житель города Верхняя Пышма (Свердловская область) Юрий Гордеев сбил на своей машине (на скорости 60 км в час, по версии полиции) семь лошадей, принадлежавших колхозу. Супруга мужчины (она находилась на пассажирском месте) получила тяжёлые травмы и скончалась через два месяца. Сам Гордеев, его сын и родители погибшей потребовали от колхоза по два млн рублей компенсации морального вреда плюс 340 тысяч рублей возмещения расходов на лечение, похороны и ремонт автомобиля. В декабре суд удовлетворил иск, но «урезал» требования свердловчан до двух миллионов двухсот тысяч рублей. Хотя виновник аварии так и не был установлен, так как полиция не возбудила уголовное дело, ограничившись проверками.

Колхоз заявил, что проигранный суд может подорвать деятельность предприятия — единственного крупного работодателя в селе Богородск. Была подана апелляция — её рассматривает Свердловский областной суд. А параллельно были направлены заявления в Следственный комитет (СК) РФ с просьбой привлечь к ответственности и судью за процессуальные нарушения, и сотрудников полиции, отказавшихся возбудить уголовное дело и искать виновника ДТП. Ранее в этой истории сторону колхоза заняла Союзная общественная палата по Пермскому краю (независимое объединение, альтернативное Общественной палате региона). На объективном расследовании ДТП настаивал и бизнес-омбудсмен Прикамья Вячеслав Белов

Полиция утверждает, что фактический виновник установлен: «Табун лошадей из 30 голов, принадлежавший колхозу, в момент ДТП должен был находиться в закрытом загоне под охраной сторожа. Однако сторож, приняв табун от конюхов, покинул рабочее место, оставив лошадей без охраны и присмотра», — сообщили правоохранители. Специалисты, проводившие автотехническую экспертизу, пришли к выводу, что скорость автомобиля соответствовала дорожным условиям. Однако животные на дорогу выбежали неожиданно, и «водитель не располагал технической возможностью предотвратить наезд» на них.

В настоящее время руководство колхоза всё же настаивает на возбуждении уголовного дела и готово обращаться в центральный аппарат СК РФ, если на региональном уровне последует очередной отказ.