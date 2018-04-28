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Тамбовского сотрудника ИК признали виновным в гибели двух людей в ДТП
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Тамбовского сотрудника ИК признали виновным в гибели двух людей в ДТП 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Бывшего сотрудника одного из исправительных колоний Тамбовской области признали виновным в гибели двух людей в ДТП, сообщила пресс-служба регионального СК.
ДТП случилось утром 15 августа 2016 года на трассе «Тамбов-Пенза-Бондари-Пичаево-Вернадовка». Осуждённый за рулём иномарки Ford Focus в дождливую погоду выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную легковушку. В результате аварии 21-летний водитель и 28-летний пассажир отечественного автомобиля погибли.
Суд приговорил мужчину к четырём годам колонии-поселения с лишением права вождения на три года.
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