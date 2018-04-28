Ещё
«Вафли» на перекрестках создадут лишнюю путаницу — депутат Госдумы
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Вафли» на перекрестках создадут лишнюю путаницу — депутат Госдумы 

360tv.ru 1 час назад
Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков подверг сомнению целесообразность новой дорожной разметки в виде пересекающихся желтых линий, которую в народе прозвали «вафельницей». Депутат считает, что нововведение еще больше запутает водителей, и это создаст лишние неудобства, сообщило ИА НСН.
Посмотрим, как водители ее воспримут. Не все об этом знают. Многие запутаются. Не будут понимать, что это такое, что там за «вафли» нарисовали. Определенный смысл в этой разметке есть, она должна помочь водителю не перегораживать перекресток. В основном, это будет сделано для того, чтобы камеры могли фиксировать те ситуации, когда водитель выезжает на перекресток
— Вячеслав Лысаков.
«Вафлями» на перекрестках планируют обозначить зоны, запрещенные для выезда автотранспорта. По новым корректировкам ПДД, клечатую разметку могут дублировать специальным дорожным знаком «Участок перекрестка» с изображением той же «вафельницы».
Впервые информация о масштабной реформе в области ПДД и замены дорожных знаков появилась в середине декабря прошлого года. Действовать нововведения будут до 2020 года.
360tv.ru: последние новости
«КамАЗ» с песком опрокинулся на МКАД Начальник уголовного розыска по Вологодской области погиб в ДТП Четыре человека погибли в ДТП в Удмуртии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Лишать прав начнут по новой статье
В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение