«Вафли» на перекрестках создадут лишнюю путаницу — депутат Госдумы

Глава общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» и депутат Госдумы Вячеслав Лысаков подверг сомнению целесообразность новой дорожной разметки в виде пересекающихся желтых линий, которую в народе прозвали «вафельницей». Депутат считает, что нововведение еще больше запутает водителей, и это создаст лишние неудобства, сообщило ИА НСН

Посмотрим, как водители ее воспримут. Не все об этом знают. Многие запутаются. Не будут понимать, что это такое, что там за «вафли» нарисовали. Определенный смысл в этой разметке есть, она должна помочь водителю не перегораживать перекресток. В основном, это будет сделано для того, чтобы камеры могли фиксировать те ситуации, когда водитель выезжает на перекресток

— Вячеслав Лысаков.

«Вафлями» на перекрестках планируют обозначить зоны, запрещенные для выезда автотранспорта. По новым корректировкам ПДД, клечатую разметку могут дублировать специальным дорожным знаком «Участок перекрестка» с изображением той же «вафельницы».

Впервые информация о масштабной реформе в области ПДД и замены дорожных знаков появилась в середине декабря прошлого года. Действовать нововведения будут до 2020 года.