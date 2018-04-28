В Пензенском районе насмерть разбился водитель микроавтобуса, среди пострадавших — 8 пассажиров

На трассе «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе инспекторы регионального УГИБДД зафиксировали смертельное ДТП, жертвой которого стал водитель микроавтобуса «ГАЗ — 2217».

Предварительно установлено, что 27 апреля в 05.10 по московскому времени на 235 километре автодороги 37-летний водитель «ГАЗ — 2217» не справился с управлением и съехал с трассы в левый кювет, после чего машина перевернулась.

«В результате аварии водитель микроавтобуса от полученных ранений погиб на месте трагедии. Его пассажиры: 42-летний мужчина и 38-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы в больницу. Еще шесть пассажиров: мальчики 2008 и 2013 годов рождения, мужчины 1971, 1997 и 1980 годов рождения, а также женщина 1999 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.