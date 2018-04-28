Ещё
В Пензенском районе насмерть разбился водитель микроавтобуса, среди пострадавших — 8 пассажиров
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Пензенском районе насмерть разбился водитель микроавтобуса, среди пострадавших — 8 пассажиров 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
На трассе «Тамбов — Пенза» в Пензенском районе инспекторы регионального УГИБДД зафиксировали смертельное ДТП, жертвой которого стал водитель микроавтобуса «ГАЗ — 2217».
Предварительно установлено, что 27 апреля в 05.10 по московскому времени на 235 километре автодороги 37-летний водитель «ГАЗ — 2217» не справился с управлением и съехал с трассы в левый кювет, после чего машина перевернулась.
«В результате аварии водитель микроавтобуса от полученных ранений погиб на месте трагедии. Его пассажиры: 42-летний мужчина и 38-летняя женщина получили травмы и были госпитализированы в больницу. Еще шесть пассажиров: мальчики 2008 и 2013 годов рождения, мужчины 1971, 1997 и 1980 годов рождения, а также женщина 1999 года рождения после оказания медицинской помощи были отпущены», — сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
PNZdrive: последние новости
Названы победители ежегодной премии «Автомобиль года в России-2018» Госавтоинспекция предупредила пензенцев о расстановке радаров на 24 апреля Опрокинувшаяся фура, сгоревший ВАЗ и протаранившие столб «Жигули» - сводка МЧС за прошедшие сутки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смерть автоинспектора во время погони попала на видео79
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД73
Лишать прав начнут по новой статье
В Калуге начали выпускать новые модели Peugeot и Citroen
«Мост глупости» калечит машины7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
ДТП
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
03:00
«Штрафовать будет легче»: новую разметку прописали в ПДД
ПДД Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
00:34
МКАД парализовало после крупного ДТП
ДТП Автоновости
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение