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На Северном автовокзале Тамбова сняли с рейса неисправный автобус
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На Северном автовокзале Тамбова сняли с рейса неисправный автобус 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Тамбове сотрудники ГИБДД провели рейд по усилению контроля за перевозками пассажиров автобусами. Особое внимание было уделено междугородним рейсам.
При проверке 23 автобусов на Северном автовокзале было составлены пять административных материалов на водителей. Им грозит штраф за управление транспортными средствами с техническими неисправностями. На одного водителя был составлен протокол за управление транспортом с открытыми дверьми.
А один автобус и вовсе был снят с маршрута за неисправное рулевое управление и изменения в конструкцию, внесенные без согласования ГИБДД.
Напомним, ранее тамбовские автоинспекторы провели несколько рейдов против тонировки.
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