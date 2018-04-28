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В Симферополе будут перекрывать движение из-за репетиции Парада Победы
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В Симферополе будут перекрывать движение из-за репетиции Парада Победы 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. В Симферополе 3, 5 и 7 мая будет перекрыто движение транспорта в связи с проведением репетиции Парада в честь 73-й годовщины победы в Великой отечественной войне. Об этом сообщает Управление информационной политики министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.
Движение ограничат на проспекте Кирова: от площади Амет-Хан Султана до площади Советской (включительно), транспорт на этот участок не будут пускать с 18.30 3 мая до 02.00 4 мая, с 18.30 5 мая до 02.00 6 мая и с 05.00 до 10.00 7 мая. Кроме того, на этом же участке дороги предусмотрен запрет парковки транспортных средств с 16.00 3 мая до 02.00 4 мая, с 16.00 5 мая до 02.00 6 мая и с 04.00 до 10.00 7 мая. «Также будет обеспечено постоянное патрулирование наряда ДПС ГИБДД», — уточнили в управлении.
В связи с ограничением движения в Миниформе рекомендовали водителям быть внимательными и выбирать пути объезда заранее, а также не парковать автомобили в указанных местах.
Парад Победы в Великой Отечественной войне состоится в Симферополе 9 мая, в День Победы.
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