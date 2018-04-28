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Ростовские водители послали вымогателей
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Ростовские водители послали вымогателей 

Деловое сообщество 1 час назад
Водители городских автобусов, следующих по улице Большой Садовой в Ростове-на-Дону, рассказали о том, что послали вымогателей. Непонятные молодые люди появились на остановках центральной улицы города на этой неделе.
Как рассказал один из шоферов пассажирского транспорта большой вместимости, все вместе сообща они приняли решения не давать непонятным личностям часть выручки и не слушать их «инструкций» по скорости работы на линии, а также о времени стоянки на промежуточных остановках. Причем, по словам водителя, они готовы были все вместе даже обратиться в прокуратуру. После этого неизвестные молодые люди сами исчезли с остановок.
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