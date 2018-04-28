Автоинспекторы за день выявили на орловских дорогах 155 любителей «сумрака»

Только за 26 апреля сотрудники УГИБДД в ходе рейда «тонировка» выявили 155 транспортных средств, светопропускаемость передних стекол которых не соответствует допустимым нормам.

Для лобового стекла это не менее 75%, а передних боковых — не менее 70%. За неправильную тонировку налагается штраф в размере 500 рублей, напоминает пресс-служба УГИБДД России по Орловской области. Водитель должен в течение суток расстаться с пленкой. Если его задержат повторно с чересчур затемненными стеклами, то это будет уже иная статься. Невыполнение законных требований инспектора может привести к аресту на срок до 15 суток.

Судя по сюжетам телекомпаний, которые принимали участие в освещении рейда, темную пленку любят молодые и пожилые, владельцы отечественной «классики» и люксовых внедорожников. При этом ненормативная тонировка увеличивает вероятность возникновения ДТП из-за ослабления видимости.