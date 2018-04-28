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В Казани погибшего в аварии сотрудника ДПС наградят посмертно
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В Казани погибшего в аварии сотрудника ДПС наградят посмертно 

АиФ Казань 49 минут назад
Фото: АиФ Казань
Погибшего при задержании нарушителя сотрудника ДПС Юрия Матренина наградят в Казани посмертно, сообщил на брифинге главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов.
Кроме того, Юрия Матренина и его напарника представят к награде.
«С управлением кадров мы вопрос уже обсудили. Соответственно, предоставление награды обязательно будет», — сказал Ленар Габдурахманов.
Отметим, что у погибшего при исполнении служебных обязанностей инспектора ДПС осталась жена и две дочери 8 и 11 лет. Матренин за 19 лет службы в полку был награжден медалями «За отличие в службе» III и II степеней и имел 19 поощрений за добросовестное исполнение служебных обязанностей.
Страшная авария произошла в ночь на 27 апреля. Патрулируя улицы, инспекторы ДПС заметили на Декабристов водителя BMW, который нарушил ПДД. При этом требование об остановке он проигнорировал и, прибавив скорость, поехал дальше. Инспекторы привлекли к задержанию нарушителя других полицейских. В ходе погони водитель иномарки врезался в машину ДПС. В результате аварии погиб сотрудник ГИБДД Юрий Матренин. Его напарник остался жив, его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Сам водитель BMW получил ушибленные раны.
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