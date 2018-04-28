В Казани погибшего в аварии сотрудника ДПС наградят посмертно

Погибшего при задержании нарушителя сотрудника ДПС Юрия Матренина наградят в Казани посмертно, сообщил на брифинге главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов

Кроме того, Юрия Матренина и его напарника представят к награде.

«С управлением кадров мы вопрос уже обсудили. Соответственно, предоставление награды обязательно будет», — сказал Ленар Габдурахманов.

Отметим, что у погибшего при исполнении служебных обязанностей инспектора ДПС осталась жена и две дочери 8 и 11 лет. Матренин за 19 лет службы в полку был награжден медалями «За отличие в службе» III и II степеней и имел 19 поощрений за добросовестное исполнение служебных обязанностей.