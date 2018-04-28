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В станице Брюховецкой отечественная легковушка съехала в ливневую канализацию
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В станице Брюховецкой отечественная легковушка съехала в ливневую канализацию 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел в станице Брюховецкой вечером 27 апреля.
Как сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД, лишенный водительских прав 47-летний мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ 21074. Водитель «Жигулей» в какой-то момент потерял управление над машиной, и в результате машины съехала в ливневую канализацию.
В результате происшествия водитель отечественной легковушки с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина был лишен права управления ТС за вождение в нетрезвом виде.
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