В станице Брюховецкой отечественная легковушка съехала в ливневую канализацию 

Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел в станице Брюховецкой вечером 27 апреля.
Как сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД, лишенный водительских прав 47-летний мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ 21074. Водитель «Жигулей» в какой-то момент потерял управление над машиной, и в результате машины съехала в ливневую канализацию.
В результате происшествия водитель отечественной легковушки с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как уточнили в Госавтоинспекции, мужчина был лишен права управления ТС за вождение в нетрезвом виде.