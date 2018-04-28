В станице Брюховецкой отечественная легковушка съехала в ливневую канализацию

Краснодар. 28 апр. — Новая Кубань. Инцидент произошел в станице Брюховецкой вечером 27 апреля.

Как сообщили в отделе пропаганды краевого УГИБДД, лишенный водительских прав 47-летний мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ 21074. Водитель «Жигулей» в какой-то момент потерял управление над машиной, и в результате машины съехала в ливневую канализацию.

В результате происшествия водитель отечественной легковушки с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.